"Вернулась, она здорова, все в порядке. Все рады ее возвращению, благодарны тем, кто помогал", – сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что Мураускайте живет в Каунасе. Правда, Даля сказала, что ее сестра общаться со СМИ не хочет.

"Она не такой человек. Ей не нравятся все эти комментарии, она против публичности, она рассердилась за то, что информация стала публичной. Она категорически против такого", – сказала собеседница.

На вопрос, рассказывала ли ей сестра, как она провела двое суток в джунглях, Даля ответила, что об этом не решилась спросить, это было бы бесчеловечно.

"Мы не очень общаемся. Я поговорила, с ней все хорошо. Сейчас она хочет побыть одна, отдохнуть", – сказала собеседница.

На вопрос, может, ее сестра знает, какую ошибку допустила, может что-то посоветовать путешественникам, Даля сказала, что об этом надо спрашивать у специалистов.

"Сейчас мы с сестрой не очень общаемся, она сказала, что хочет побыть одна, отдохнуть", – повторила Даля.

DELFI напоминает, что Мураускайте заблудилась в джунглях на Маврикии, когда решила добраться до водопадов. Это произошло 9 февраля. Девушка путешествовала одна. О том, что она заблудилась, Мураускайте сообщила близким. Ее близкие связались с местными спасателями. Девушку нашли спустя двое суток, 11 февраля.