Бастующие учителя находятся в здании Министерства науки и образования Литвы ровно две недели. Забастовка в некоторых школах страны длится уже пятую неделю. ВРИО министра науки и образования Рокас Масюлис возобновил переговоры с учителями. Новый порядок оплаты учителей в среду будут обсуждать на заседании парламентского Комитета по вопросам образования, сообщает lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Литовский профсоюз работников системы образования заметил, что забастовка будет длиться, пока не примут конкретные решения. Без соглашения учителя, живущие там две недели, не намерены покидать здание министерства. ВРИО министра науки и образования Масюлис обещает искать внутренние ресурсы для повышения зарплат учителей.

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По словам министра, новую систему оплаты труда надо совершенствовать, а конфликты, возникшие в последние две недели - это результат того, что не было взаимопонимания. Представители педагогов представили свои замечания, а 13 декабря министерство должно ознакомить с возможностями совершенствования новой системы оплаты труда.

Бастующие учителя требуют менять структуру ставки, снизить число учеников в классах и с 2019 года на 1/5 поднять зарплаты. Профсоюзы заметили, что они готовы искать компромисс.

По данным Министерства науки и образования, 12 декабря планируют бастовать 60 учреждений. Не работают 700 учителей.

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