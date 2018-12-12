Литовский профсоюз работников системы образования заметил, что забастовка будет длиться, пока не примут конкретные решения. Без соглашения учителя, живущие там две недели, не намерены покидать здание министерства. ВРИО министра науки и образования Масюлис обещает искать внутренние ресурсы для повышения зарплат учителей.

По словам министра, новую систему оплаты труда надо совершенствовать, а конфликты, возникшие в последние две недели - это результат того, что не было взаимопонимания. Представители педагогов представили свои замечания, а 13 декабря министерство должно ознакомить с возможностями совершенствования новой системы оплаты труда.

Бастующие учителя требуют менять структуру ставки, снизить число учеников в классах и с 2019 года на 1/5 поднять зарплаты. Профсоюзы заметили, что они готовы искать компромисс.

По данным Министерства науки и образования, 12 декабря планируют бастовать 60 учреждений. Не работают 700 учителей.