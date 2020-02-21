За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля

Депутат намерен зарегистрировать поправки к закону о безопасности движения и Кодексу об административных правонарушениях, которые решат эту проблему.

"Большая часть жителей, вернувшись после работы домой, не находит места для парковки. Одна из основных причин этого - дворы заставлены неэксплуатируемыми автомобилями. Это подтверждают и сотрудники Службы общественного порядка, которые говорят, что неэксплуатируемые автомобили составляют 20% транспортных средств во дворах.

Значит, проблема серьезная, а действующее регулирование ее не решает. Поэтому после совещаний с представителями Вильнюсского, Каунасского и Клайпедского муниципалитетов, я представляю проект поправок к законам", – сказал он Delfi.

"Во-первых, на законодательном уровне установим, что неэксплуатируемые автомобили, это не только те автомобили, которые можно расценивать как металлолом, но и те, которые не зарегистрированы или без техосмотра.

Во-вторых, введем санкции и ответственность за несоблюдение требования. Т.е. требование не держать такие автомобили во дворах, на улицах и на дорогах", – сказал он.

Маяускас указал, что нарушителей ждут следующие санкции: предупреждение, штраф и конфискация автомобиля.

"Я надеюсь, применять их не потребуется, и жители сами задумаются. Это как то, что на месте парковки нельзя держать пианино или холодильник", – сказал депутат.

В проекте закона, подготовленного Маяускасом, сказано, что в 2019 году Вильнюсский муниципалитет получил 2445 жалоб на неэксплуатируемые автомобили во дворах домов.

В документе сказано, что владельцев таких авто будут привлекать к ответственности только после того, как им вручат предупреждение из полиции, мэрии или другого ведомства.

"Однако в сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет указания, в какой срок владелец должен решить проблему, а это создает условия для злоупотребления (либо устанавливают слишком короткий, либо слишком продолжительный срок). Письменное предупреждение составляют и вручают владельцу лично или отправляют регистрированным письмом.

Но если владелец не возьмет такое письмо, считается, что предупреждение не было вручено, значит, ничего сделать нельзя. Письменное предупреждение считается неэффективным, поэтому его предлагают заменит административным взысканием – предупреждением", – сказано в документе.

В нем указано, что есть злостные нарушители, не боящиеся штрафов и предупреждений. Сейчас предлагают штраф за первое нарушение 70-140 евро, а за повторное нарушение 140–300 евро, далее следует конфискация (сейчас она не является обязательным способом наказания, в новой редакции ее предлагают сделать обязательной).

Предлагают также дополнить характеристику неэксплуатируемого транспортного средства.

"Им считалось бы неисправное или отчасти неисправное транспортное средство, транспортное средство, с которого сняты некоторые его части, транспортное средство с дефектами. Кроме того, это автомобили без техосмотра или без регистрации", – сказано в документе.

Надеются, что такие поправки помогут решить проблему нехватки мест для парковки во дворах многоквартирных домов.

Маяускас указал, что для осуществления этих новшеств дополнительные средства из госбюджета не потребуются.