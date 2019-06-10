10 июня Служба спецрасследований (ССР) сообщила, что осужденный A.Й. работал врачом-психиатром в Мариампольском центре психического здоровья.
По данным расследования ССР, врач требовал и взял взятку в размере 350 евро. Взятку он взял за оценку психического состояния пациентки и постановку диагноза, а также за быструю подготовку документов для Службы, которая устанавливает степень инвалидности и трудоспособности.
Расследование было начато после того, как в службу обратился представитель пациентки. Врач был осужден в течение месяца – расследование длилось всего неделю, суд рассмотрел дело в ходе ускоренного процесса и сократил срок сбора доказательств.
Это постановление суда еще может быть обжаловано в Каунасском окружном суде.
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