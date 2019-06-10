7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из Мариямполе штраф в размере 18 000 евро и запретил два года работать врачом-психиатром.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

10 июня Служба спецрасследований (ССР) сообщила, что осужденный A.Й. работал врачом-психиатром в Мариампольском центре психического здоровья.

По данным расследования ССР, врач требовал и взял взятку в размере 350 евро. Взятку он взял за оценку психического состояния пациентки и постановку диагноза, а также за быструю подготовку документов для Службы, которая устанавливает степень инвалидности и трудоспособности.

Расследование было начато после того, как в службу обратился представитель пациентки. Врач был осужден в течение месяца – расследование длилось всего неделю, суд рассмотрел дело в ходе ускоренного процесса и сократил срок сбора доказательств.

Это постановление суда еще может быть обжаловано в Каунасском окружном суде.

Общество

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (1)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...

На самый высокий крест в Литве забрался человек (1)

В последний день весны в каунасском районе Шилайняй...

В студии DELFI: дискуссия "Национальные меньшинства или национальные общины" (4)

Литовские эксперты и общественные деятели примут...

Увиденное на вокзале в Паневежисе потрясло женщину: как будто попала назад в прошлое (7)

Реконструкция Паневежского автовокзала – несомненно...

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (76)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (76)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В студии DELFI: дискуссия "Национальные меньшинства или национальные общины" (4)

Литовские эксперты и общественные деятели примут...

Ситуация на дороге под Каунасом меняется: все лето придется пользоваться только одной стороной магистрали

В Каунасе проводят реконструкцию Исландского шоссе,...

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (1)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...

СМИ: выигрывающие гозакупки в РФ предприниматели работают на стратегических предприятиях Литвы (9)

Выигрывающие государственные закупки в России...