С мая месяца согласно новому порядку сбора и упорядочивания отходов в столице вводится 14 различных размеров сбора: для многоквартирных домов, для частных домов, гостиниц, медицинских учреждений, учреждений общественного питания, для садоводов и других групп.
Деятельность людей в каждой из этих групп очень разная, чем и обусловлены различные расходы на упорядочивание мусора.
По сравнению с установленными ранее размерами сбора расценки снижаются для всех указанных групп.
Постоянная часть бинарного налога для всех указанных групп является одинаковой – она устанавливается в зависимости от площади имеющегося недвижимого имущества. Эта постоянная часть уменьшается с 0,29 до 0,18 евро / кв. м.
Переменная часть налога зависит от нормы скопления смешанных коммунальных отходов.
«С 1 мая каждому собственнику жилья будет вменено в обязанность позаботиться об упорядочивании отходов. Эта система будет прозрачной, информативной, гибкой, одинаково понятной для всех. Налог будет поступать в бюджет самоуправления. Платежные извещения собственники отходов получат не от администратора здания и не от товарищества собственников жилья, а непосредственно из самоуправления. Вильнюсцы посредством уплаты местного налога будут платить за более чистую жилую среду у своего дома, за более чистую воду и воздух», – говорит заведующий Отделом реализации программы упорядочивания отходов Вальдас Юодис.
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