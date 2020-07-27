За выходные в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 299 человек, 1616 человек выздоровели. В изоляции находятся 84 человека.

От коронавируса в Литве скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 78 привозных случаев.