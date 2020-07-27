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За минувшие выходные в Литве были подтверждены 22 новых случая заражения коронавирусом, общее количество составило 2008, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения.
За выходные в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса
© Scanpix

Сейчас коронавирусом больны 299 человек, 1616 человек выздоровели. В изоляции находятся 84 человека.

От коронавируса в Литве скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 78 привозных случаев.

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