Сколько сообщений о нарушении порядка поступило за выходные в общей сложности, станет известно в понедельник. Представители крупных сетей отмечают, что большая часть покупателей соблюдает правила, серьезных инцидентов не было, а продажи масок в некоторых местах выросли наполовину.

Представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте сказала, что в субботу составили 23 протокола за невыполнение требования надевать средства защиты.

"Может, сообщений было и больше, но других людей достаточно было предупредить, наказывать не пришлось", – сказала Янавичюте.

Представители торговли сказали, что большая часть покупателей приходит в масках. Пресс-секретарь сети Rimi Рената Кершене сказала, что некоторым покупателям надо было напоминать о том, что маски сейчас обязательны.

"Достаточно лишь напомнить: у большинства есть маски и они их надевают или покупают в информации или аптеке", – сказала она.

По словам Кершене, в магазинах Rimi было несколько случаев, когда люди, у которых не было масок, просто ушли из магазина.

Некоторые покупатели пытались использовать вместо масок шарфы и платки, но им сказали, что этот вариант не подходит, тогда они пошли и купили маски.

"В первый день никаких инцидентов в магазинах нашей сети не было", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что в выходные продажи масок в магазинах их сети выросли больше чем в два раза, по сравнению, например, со вторником. По его сведениям, никаких инцидентов в магазинах Norfа не было.

Напомним, что в Литве обязательное ношение масок ввели с 1 августа, поскольку в стране выросло количество больных коронавирусом. За нарушение требования грозят штрафы.