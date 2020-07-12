За въезд в Нерингу за 6 месяцев собрали на 145 000 евро меньше, чем планировали

Глава администрации муниципалитета Неринги Эгидиюс Шакалис сказал, что было собрано 587 000 евро, а планировали собрать 732 000 евро.

"Мы считаем, что это связано не с тем, что люди выбирают альтернативные пути въезда, а с ситуацией, вызванной коронавирусом – просто приехало меньше посетителей, особенно туристов, которые приезжали в Нерингу на автобусах", – сказал Шакалис.

По его словам, в прошлом году за 6 месяцев въехали 926 автобусов, рассчитанных на больше чем 30 пассажиров, а в этом – всего 44. Также было меньше автобусов, рассчитанных не больше чем на 30 пассажиров, их было 49, а в прошлом году – 380.

"Кроме того, с марта через КПП на косе не проезжают машины. Поэтому со стороны Калининграда никто не въезжает – ни путешественники, ни те, кто едет транзитом", – сказал Шакалис.

За въезд в 2020 году планировали собрать 2,5 млн. евро (в 2019 г. - 1,75 млн. евро). В 2020 г. был увеличен сбор - с 20 до 30 евро.

Муниципалитет надеется, что увеличенный сбор поможет сократить количество приезжающих на косу на автомобиле.

Шакалис сказал, что пока повышать сбор еще раз не планируют.