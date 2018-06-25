Одно из самых красивых растений литовских озер - кувшинка белая. К сожалению, их количество снизилось из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности и животноводства, поэтому растение находится под охраной.
Už saugomo augalo skynimą taikoma bauda
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Портал GRYNAS.lt напоминает, что в Литве есть находящиеся под охраной растения, которые нельзя рвать, топтать и уничтожать. К таким растениям относится и кувшинка белая. Она встречается реже обыкновенной кувшинки, поскольку встречается только в очень чистых водоемах.

За уничтожение этих растений грозит штраф в размере от 30 до 580 евро.

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