"Пока не обеспечены установки директивы, грозят штрафы", – сказала представитель Министерства охраны окружающей среды Юдита Вайшнорене.

Она указала, что 2 мая 2019 года вступил в силу закон о поставках воды и сточных водах.

"По закону, муниципалитеты до марта 2021 года должны поменять планы расширения инфраструктуры водопровода и центральной канализации, установить границы агломерации. После этого в пределах агломерации не менее 98% жителей должны быть подключены к центральной канализации, а остальные - пользоваться качественными местными очистными системами", – заметила специалист.

По словам представителя Ассоциации литовских мэрий Агне Казлаускене, сейчас по закону мэрии должны поменять планы до 21 марта 2021 года.

"Подготовка планов по подключению к водопроводу и центральной канализации - ответственный, трудоемкий и непростой процесс. Сейчас мэрии активно готовят планы, чтобы успеть к установленной дате", - сказала она.

Казлаускене обратила внимание, что после этого будут жители за пределами агломерации, которые смогут индивидуально решать вопрос сточных вод.

По словам Вайшнорене, за подключение жителей к центральным системам отвечает мэрия и компания-поставщик услуги.

"Министерство, чтобы создать условия для подключения, выделяет дотации самоуправлениям, чтобы они могли проводить работы по подключению жителей к центральным системам.

В 2019–2020 году на это уйдет 800 000 евро из денег, выделенных Министерством охраны окружающей среды", – указала она.

Специалист напомнила, что 31 января 2019 года Минфин с Министерством охраны окружающей среды и компанией Viešųjų investicijų plėtros agentūra подписали соглашение, которым учредили специальный фонд на деньги Фонда смычки.

"На средства этого фонда будут выделять кредиты на срок до 20 лет на подключение к водопроводу и канализации", – рассказала Вайшнорене.

Она напомнила, что за невыполнение директивы обычно налагают денежные штрафы.

"Решение о размере санкции с учетом всех обстоятельств (например, важность нарушенных правил ЕС и воздействие нарушения, срок действия нарушения, возможности страны выплатить штраф и т.д.) принимает Европейский суд", – сказала Вайшнорене.