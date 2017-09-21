Такая ситуация сложилась в Каунасском районе, в садоводческом товариществе Lepšiškiai. Число жителей в садах увеличивается, появилась проблема вывоза фекалий и других отходов. Большинство пользуется уличными туалетами, которые могут отрицательно повлиять на качество воды в районе.

Председатель садоводческого товарищества Ричердас Гярве рассказал DELFI, что людей беспокоит качество колодезной воды. Люди хотят подключиться к центральной канализации, но все их усилия пока напрасны.

"Мы живем без канализации – мы ничего не можем поделать, столько средств, чтобы заплатить за все самим, у нас нет. Мы обратились в мэрию. У нас люди роют колодцы для отходов, вызывают ассенизационные машины. Один из жителей поставил деревянную будку (уличный туалет), а рядом с ней - колодец его соседа", – возмущается Гярве.

Староста Лапяй Римантас Станкус сказал DELFI, что в планах есть подведение канализации к садоводческому товариществу. Но сказать, когда жители могут рассчитывать на подключение, он не мог.

"В так называемых фантастических планах это есть, но когда это будет, знает Перун. У нас 38 садоводческих товариществ, вот и считаем, как все их подключить. В конце концов, садоводческое товарищество - это отдельная административная единица, которая занимается хозяйственной и финансовой деятельностью, это не прерогатива государства", – сказал Станкус.

В конце он заявил, что заявления жителей считает формой террора, виноваты сами люди, поскольку поселяются там, где нет инфраструктуры.

Однако заместитель начальника отдела окружающей среды мэрии Каунасского района Эгидиюс Катилюс сказал DELFI, что на данный момент нет планов подключения Lepšiškiai к центральной канализации. Он также указал, что если для проведения канализации привлекают средства структурных фондов ЕС (это возможно в местах, где проживает не менее 2000 человек), есть одно условие – к центральной канализации должны подключиться не менее 95% пользователей.

Он заметил, что проблема в том, что живущие в садах люди, часто декларируют место жительства в Каунасе, а не в Каунасском районе, это осложняет процесс - по документам жителей указано меньше, чем на самом деле.

Он предложил жителям садов альтернативу: "Местные очистительные сооружения или герметичные емкости для сбора отходов и договор с ассенизационной компанией".

DELFI напоминает, что ЕК начала процесс процедуры нарушения в отношении Литвы – это один из способов заставить страну активнее решать проблему и сделать так, чтобы жители подключались к подведенным сетям. Проблемы начались после того, как в населенных пунктах, где людям предоставили возможность подключения к центральной канализации, процесс подключения протекал очень медленно. Не исключено, что если ситуация не изменится, жителей будут штрафовать.