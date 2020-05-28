Читатель редакции Delfi поделился фотографией BMW, на рамке которого написано Man pa**bat (Мне по...ть).
"Интересно, допустимы ли такие надписи", - интересовался читатель.
Представители Литовской дорожной полиции сказали Delfi, что такие надписи недопустим.
"Полиция за такие надписи может привлечь водителя к административной ответственности по статье 481 "незначительное нарушение общественного порядка", – сказано в ответе полиции.
За такое нарушение грозит штраф в размере от 30 до 140 евро. За повторное нарушение грозит штраф в размере 140-240 евро.
По сведениям Delfi, некоторые водители использующие нецензурные надписи, уже привлекли внимание полиции. Пока их не штрафовали, но заставили на месте убрать надписи.
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