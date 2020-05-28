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Государственный номер автомобиля – место, где никакая фантазия водителей недопустима: они должны оставаться в первозданном виде, быть чистыми и т.д. Другой момент – рамка для номера. Часть такой рамки используют для рекламы, часть – для других надписей. Однако в последнее время появляются и нецензурные надписи.
Lietuvoje išpopuliarėjo automobilių numerių rėmeliai su necenzūriniais užrašais
Lietuvoje išpopuliarėjo automobilių numerių rėmeliai su necenzūriniais užrašais
© DELFI skaitytojas

Читатель редакции Delfi поделился фотографией BMW, на рамке которого написано Man pa**bat (Мне по...ть).

"Интересно, допустимы ли такие надписи", - интересовался читатель.

Представители Литовской дорожной полиции сказали Delfi, что такие надписи недопустим.

"Полиция за такие надписи может привлечь водителя к административной ответственности по статье 481 "незначительное нарушение общественного порядка", – сказано в ответе полиции.

За такое нарушение грозит штраф в размере от 30 до 140 евро. За повторное нарушение грозит штраф в размере 140-240 евро.

По сведениям Delfi, некоторые водители использующие нецензурные надписи, уже привлекли внимание полиции. Пока их не штрафовали, но заставили на месте убрать надписи.

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