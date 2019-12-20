В пятницу Каунасский окружной суд осудил на 20 лет лишения свободы гражданина Украины Александра Царюченко, который был признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего.
Kauno policijos ir naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ nuotraukos
© DELFI montažas

Первые пять лет мужчина должен будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии, постановил судья Арунас Паштуолис.

Ему присуждено 11,4 тыс. евро материального ущерба, нанесенного во время пожара.

Прокурор просил наказать пожизненным заключением.

43-летний украинец в сентябре прошлого года во время драки убил двух соотечественников, один из которых не был в состоянии оказывать сопротивление, а также пытался жестоко убить еще одного человека опасным для жизни окружающих способом.

За убийство двух соотечественников украинец осужден в Литве на 20 лет лишения свободы
© Rokas Tenys
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По данным прокуратуры, один мужчина был убит, когда возник конфликт между ними. А. Царюченко убил ножом своего коллегу во дворе жилого дома, его тело было найдено в детской песочнице во дворе.

После этого преступления он поспешил в квартиру, где проживали его соотечественники и нанес удары ножом спящему, который скончался от нанесенных ран.

После этого А. Царюченко покушался на убийство еще одного коллеги, он избил его и ранил ножом, а когда мужчина успел запереться в другой комнате, решил поджечь квартиру и таким образом лишить его жизни.

За убийство двух соотечественников украинец осужден в Литве на 20 лет лишения свободы
© Rokas Tenys

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