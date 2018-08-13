Бесспорный лидер здесь – Гитанас Науседа. Он сказал, что о своем решении объявит осенью. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что принял решение, но пока его не назвал. Висвалдас Матийошайтис дал понять, что президентские выборы его не интересуют. Возможно, есть и другие потенциальные кандидаты, но они пока молчат. Так как бы выглядели президентские выборы, если бы проходили в ближайшее воскресенье? Каков прогноз социологов?

В минувший вторник лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис подтвердил, что свое мнение о кандидате в президенты от партии он не меняет - это Сквернялис. Карбаускис уверен, что кандидат "крестьян" победит на выборах, поскольку другие потенциальные кандидаты не тянут на роль "народных кандидатов".

Опросы общественного мнения показали, что шансы самого Карбаускиса победить на президентских выборах за три года снизились в 6 раз.

Сразу после выборов, в декабре 2016 года, за Карбаускиса намеревались голосовать 10,2%, а в 2018 г. – 1,7%. Поэтому неудивительно, что Карбаускис не претендует на этот пост, оставляя его за непартийным премьер-министром.

Позиция Сквернялиса после парламентских выборов практически не меняется: если выборы состоятся в 2018 г., за него проголосуют 11,4% респондентов (в 2016 г. - 10,5%).

Однако премьера обошел экономист Гитанас Науседа. Его рейтинг за 3 года вырос в 8 раз: с менее чем двух процентов до 15,1%.

Успех сопутствует и мэру Каунаса Матийошайтису, его рейтинг за 3 года вырос в 20 раз: с 0,5% до 10,1%.

Член Союза отечества-Христианских демократов Литвы Ушацкас недавно покинул дипслужбу и в течение короткого времени увеличил свой рейтинг в 9 раз (в 2016 г. – 0,4%, а в 2018 г. – 3%).

"Может он (Ушацкас – LRT.lt) не столь известен, как вышеупомянутые два-три кандидата. Но шансы у него велики", – сказал глава Vilmorus Владас Гайдис.

Ушацкас уже начал свою предвыборную кампанию, но консерваторы еще не назвали своего кандидата, они выбирают из трех кандидатов – Павилёниса, Андрюса Кубилюса и Ингриды Шимоните.

Рейтинг Шимоните за последние 3 года вырос почти в три раза, она входит в пятерку лидеров. Но Шимоните заявила, что не намерена участвовать в президентских выборах.

По оценке экспертов, сейчас первенство у Науседы, которого многие знают, как советника экс-президента Валдаса Адамкуса. Эксперты считают его профессионалом в своей сфере, которому можно доверять, но это еще не значит, что его ждет успех на выборах.

"Практически не было никаких скандалов, связанных с этим человеком. Если в выборах участвует человек, который давно занимается политикой, то его уже давно перебрали по косточкам и что-то новое в его биографии найти бывает сложно. Науседа в этом плане такой неизвестный кандидат", – сказала глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене.

Такого же мнения придерживается профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис.

"У Науседы неплохая поддержка. Но такой имидж всегда можно подпортить, если вытащить на свет какие-то бытовые проблемы, личные качества, семейные и другие отношения. Я не говорю, что всегда это есть. Я говорю, что конкуренты всегда могут что-то придумать, что можно представить как негатив", – сказал Белинис.

Неясно, какая политическая сила поддержит Науседу на выборах. Говорят, что он может стать кандидатом от консерваторов.

"Плюсом Науседы может быть не партийная поддержка, а поддержка со стороны общества, поскольку общественное мнение для него важнее поддержки или неподдержки со стороны партий", – сказал профессор.

С этим согласен и глава Vilmorus Гайдис: "Когда одна партия поддерживает, электорат другие могут отвернуться. Если поддержит ЛСКЗ, то СО-ХДЛ могут и не голосовать. И это минус, а не плюс".

Необходимые 20 000 подписей без проблем соберет Саулюс Сквернялис, которого поддерживает ЛСКЗ. Но пока его поддерживает в три раза меньше избирателей, чем Науседу. Кроме того, ему на пятки наступает Вигаудас Ушацкас.

Эксперты считают Сквернялиса уязвимым кандидатом, которому придется объясняться по вопросу принятых решений и обязательно напомнят его службу в полиции.

"Все помнят, и естественно самое слабое его место - работа на посту премьер-министра, поскольку премьер отвечает за эти перемены, за плохие перемены – рост цен, экономические проблемы – люди на это чувствительно реагируют", – сказал Белинис.

Поддержку Сквернялису обещал Висвалдас Матийошайтис, который напомнил, что сам участвовать в выборах не будет. Голоса поддерживающих Сквернялиса и Матийошайтиса вместе взятых практически равны числу голосов за Науседу.

Социолог Гайдис сказал, что если других кандидатов не будет, то на выборах президента в следующем году повторится традиционная ситуация, когда проявятся два кандидата, представляющие разный электорат, результаты выборов будут примерно одинаковыми, а борьба ярой.

"Науседа – это более молодые люди с высшим образованием, с большими доходами, жители больших городов. Может, более успешные люди. Сквернялис – противоположность. Антипод. Здесь электорат старшего возраста, пожилые есть, с более низким образованием, небольшими доходами, жители районных центров, села", – сказал Гайдис.