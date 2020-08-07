"Общее число принявших участие в досрочном голосовании 4-6 августа - 88 человек", - информировало BNS посольство Беларуси в Литве.
Как сообщает посольство, в соответствии с правовыми актами Беларуси, на созданном в посольстве участке для голосования со вторника ежедневно вывешиваются протоколы о голосовании за день, они доступны и независимым наблюдателям.
Волонтеры, которые проводят опрос голосующих избирателей в Вильнюсе, говорят, что для голосования в посольстве Беларуси зарегистрировалось более 400 человек.
Выборы президента Беларуси состоятся в воскресенье.
Находящийся у власти в Беларуси почти тридцать лет 65-летний президент Александр Лукашенко на предстоящих в эти выходные выборах стремится обеспечить себе пребывание у власти и шестой срок полномочий, однако в стране нарастает общественное недовольство его правлением.
Режим А. Лукашенко накануне выборов предпринял жесткие действия против оппозиции - были задержаны многочисленные участники протестов и часть претендентов в кандидаты на выборах.
По данным Департамента миграции, вид на жительство в Литве сейчас есть у 21 тыс. 131 гражданина Беларуси, пяти из них предоставлено убежище.
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