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За три дня досрочного голосования свою избирательную волю изъявили более 5% избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Balsavimas Seimo rinkimuose
Balsavimas Seimo rinkimuose
© DELFI / Kiril Čachovskij

В целом проголосовали 121 тыс. 79 избирателей или 5,24% обладающих правом голоса.

Это значительно больше, чем в первом туре – тогда за три дня проголосовали 74 тыс. 537 или 3,09% избирателей.

В четверг в Литве завершается досрочное голосование во втором туре парламентских выборов.

Сегодня также последний день для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.

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Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в Сейм по партийным спискам.

Досрочно голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.

Второй тур выборов состоится 25 октября.

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