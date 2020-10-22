В целом проголосовали 121 тыс. 79 избирателей или 5,24% обладающих правом голоса.
Это значительно больше, чем в первом туре – тогда за три дня проголосовали 74 тыс. 537 или 3,09% избирателей.
В четверг в Литве завершается досрочное голосование во втором туре парламентских выборов.
Сегодня также последний день для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.
Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в Сейм по партийным спискам.
Досрочно голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.
Второй тур выборов состоится 25 октября.
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