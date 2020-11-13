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За минувшие сутки в Литве подтверждено 2066 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 9 человек, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
За сутки выявлено 2066 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли
© Vidmantas Balkūnas

Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.

Согласно обнародованным Минздравом данным, в общем от COVID-19 в Литве скончались 253 человека, в минувшие сутки это число составляло 244.

По иным причинам умерли 94 зараженных коронавирусом: на 3 больше, чем за минувшие сутки.

Все еще больны ковидом 24 тыс. 284 человека, выздоровели 7247.

В изоляции сейчас находятся 91 тыс. 202 человека.

За минувшие сутки было взято 15 тыс. 64 пробы по подозрению на коронавирус. В целом в Литве взяты 1 млн 162 тыс. 33 пробы.

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