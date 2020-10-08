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За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 142 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер
© Zuma Press / Scanpix

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 102 человека, по другим причинам умер 21 зараженный.

В изоляции находятся 31 тыс. 325 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 297 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 815 тыс. 260 тестов.

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