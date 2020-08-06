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За минувшие сутки в Литве подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2171, сообщили в четверг BNS в Минздраве.
За сутки в Литве зафиксировано 24 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 привозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 3191 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.

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За сутки проверено 4407 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 540 тыс. 784.

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