За сутки в Литве зафиксировано 24 новых случая коронавируса

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2171, коронавирусом больны 421 человека, 1656 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 112 привозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 3191 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.

За сутки проверено 4407 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 540 тыс. 784.