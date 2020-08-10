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За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в Минздраве.
За сутки в Литве зафиксировано 13 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Общее число случаев коронавируса в стране составляет 2265, коронавирусом болен 501 человек, 1670 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 привозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 2910 человек.

За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 388.

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