За сутки в Литве зафиксировали 7 новых случаев коронавируса

В Литве коронавирусом все еще больны 299 человек, 1616 выздоровели, в изоляции - 84 человека.

От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших.

С 1 июня в Литве зафиксировано 78 привозных случаев.