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За прошедшие сутки в Литве подтвердили 7 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 2008, об этом 25 июля сообщает Национальная лаборатория общественного здравоохранения (НЛОЗ).
За сутки в Литве зафиксировали 7 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве коронавирусом все еще больны 299 человек, 1616 выздоровели, в изоляции - 84 человека.

От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших.

С 1 июня в Литве зафиксировано 78 привозных случаев.

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