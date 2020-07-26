За сутки в Литве зафиксировали 7 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Литве подтвердили 7 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 2008, об этом 25 июля сообщает Национальная лаборатория общественного здравоохранения (НЛОЗ).
В Литве коронавирусом все еще больны 299 человек, 1616 выздоровели, в изоляции - 84 человека.
От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших.
С 1 июня в Литве зафиксировано 78 привозных случаев.
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