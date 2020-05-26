За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 26 мая: Количество подтвержденных случаев: 1639

Количество больных: 401

Накануне установили: 4 новых случая

Количество смертей: 65

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8

Выздоровели: 1165

За сутки проверили 5169 образцов, всего до 26 мая проверено 275 058 образцов.