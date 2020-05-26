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За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, общее количество составляет 1639, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 26 мая: Количество подтвержденных случаев: 1639
Количество больных: 401
Накануне установили: 4 новых случая
Количество смертей: 65
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1165

За сутки проверили 5169 образцов, всего до 26 мая проверено 275 058 образцов.

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