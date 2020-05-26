За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 26 мая: Количество подтвержденных случаев: 1639
Количество больных: 401
Накануне установили: 4 новых случая
Количество смертей: 65
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1165
За сутки проверили 5169 образцов, всего до 26 мая проверено 275 058 образцов.
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