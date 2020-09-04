За сутки в Литве выявлены 26 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 985 человек, 1920 – выздоровели.
От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, 13 зараженных умерли по другим причинам.
В изоляции находятся 4593 человека.
С 1 июня в Литве установлены 204 привозных случая.
За минувшие сутки в лабораториях взято 4918 проб, в целом проверено 658 тыс. 662 пробы на коронавирус.
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