За сутки в Литве выявлены 26 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 985 человек, 1920 – выздоровели.

От COVID-19 в Литве скончались 86 человек, 13 зараженных умерли по другим причинам.

В изоляции находятся 4593 человека.

С 1 июня в Литве установлены 204 привозных случая.

За минувшие сутки в лабораториях взято 4918 проб, в целом проверено 658 тыс. 662 пробы на коронавирус.