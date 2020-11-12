За сутки в Литве выявлены 1553 случая COVID-19, скончались 9 человек

По иным причинам скончались 11 зараженных.
В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 29 тыс. 812 человек, продолжают болеть 22 тыс. 382, выздоровели 7096.
От COVID-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 84 тыс. 24 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрирована 433 привозных случая.
За минувшие сутки было взято 14 тыс. 455 проб. В Литве выполнено 1 млн 146 тыс. 969 тестов на этот вирус.
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