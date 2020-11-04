За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались

По иным причинам скончались еще два человека.

В целом в Литве заразились 18 тыс. 92 человека, продолжают болеть 12 тыс. 765 человек, выздоровели 5082.

В общей сложности от COVID-19 в стране скончались 182 человека, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 35 тыс. 403 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 413 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 50 тыс. 223 теста.