За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались

По иным причинам скончались еще два человека.
В целом в Литве заразились 18 тыс. 92 человека, продолжают болеть 12 тыс. 765 человек, выздоровели 5082.
В общей сложности от COVID-19 в стране скончались 182 человека, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 35 тыс. 403 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 413 привозных случаев.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 50 тыс. 223 теста.
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