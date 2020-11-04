aA
За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 7 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

По иным причинам скончались еще два человека.

В целом в Литве заразились 18 тыс. 92 человека, продолжают болеть 12 тыс. 765 человек, выздоровели 5082.

В общей сложности от COVID-19 в стране скончались 182 человека, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 35 тыс. 403 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 413 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 50 тыс. 223 теста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Во время карантина в Литве закроются не все парки водных развлечений: как обойдут ограничения (3)

В среду правительство Литвы рассмотрит вопрос...

Правительственная комиссия по ЧП предлагает ввести всеобщий карантин (29)

Правительственная комиссия по чрезвычайным...

У пяти работниц разных магазинов Maxima диагностирован коронавирус (3)

Торговая сеть Maxima информирует, что у пяти ее...

В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом (11)

В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять...

TOP новостей

Введен второй карантин: как Литва будет жить в ближайшие три недели (7)

Минздрав Литвы зарегистрировал проект постановления...

Отрицающие коронавирус граждане перешагнули черту: атаковали больницы, следили за пациентами (286)

Перед длинными выходными власти просили жителей не...

За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались (6)

За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев...

В парламенте Литвы тихой сапой зарегистрированы поправки: непереизбранным депутатам – пожизненная рента (151)

Перед длинными выходными, 30 октября после обеда, в...

В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом (11)

В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять...

|Maža didelių žinių kaina