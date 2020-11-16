За сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, скончались 8 человек

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За прошедшие сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Литве от коронавируса скончались еще 8 человек, трое больных скончались по иным причинам. Всего на данный момент коронавирус унес жизни 285 человек.
Обычно в выходные дни тестируют меньше людей, чем в рабочие, поэтому и количество устанавливаемых случаев бывает меньше.
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