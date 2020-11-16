За сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, скончались 8 человек

В Литве от коронавируса скончались еще 8 человек, трое больных скончались по иным причинам. Всего на данный момент коронавирус унес жизни 285 человек.

Обычно в выходные дни тестируют меньше людей, чем в рабочие, поэтому и количество устанавливаемых случаев бывает меньше.