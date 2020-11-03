По иным причинам скончался один зараженный коронавирусом человек.

В целом в Литве заразились 17 453 человека, продолжают болеть 12 283 человека, выздоровели 4934.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 175 человек, по иным причинам умер 61 зараженный коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 34 794 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 409 привозных случая.

За минувшие сутки были взяты 4993 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 38 тыс. 164 теста.