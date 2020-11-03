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За минувшие сутки в Литве установлено 897 новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли пять человек, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.
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Mobilusis punktas Panevėžyje
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По иным причинам скончался один зараженный коронавирусом человек.

В целом в Литве заразились 17 453 человека, продолжают болеть 12 283 человека, выздоровели 4934.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 175 человек, по иным причинам умер 61 зараженный коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 34 794 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 409 привозных случая.

За минувшие сутки были взяты 4993 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 38 тыс. 164 теста.

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