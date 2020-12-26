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За минувшие сутки в Литве установлено 2350 новых случаев коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в стране - 128 931.
За сутки в Литве установлено 2350 новых случаев коронавируса, умерли 23 человека
© Vidmantas Balkūnas

Умерли: 1228
Умерли по другим причинам: 607
Выздоровели: 61 345
Болеют: 65 751
Количество проб на коронавирус, проверенных за вчера: 4888
В общей сложности проверено 1 576 012 проб.

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