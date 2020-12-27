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Департамент статистики Литвы публикует информацию о новых случаях коронавируса в стране. В сообщении говорится, что за сутки выявлено 1668 новых случаев заражения и 26 смертей.
За сутки в Литве установлено 1668 новых случаев коронавируса, 26 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки 384 пациента выздоровели.

С начала пандемии COVID-19 заразились 130 тысяч 598 человек, 66 тысяч 971 человек по-прежнему болеют, 61 тысяча 751 человек выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерли 1 254 человека, 622 умерли от других причин.

За минувшие сутки было проверено 5223 пробы, общее число тестов, сделанных с начала пандемии, достигло 1 млн. 582 тыс. 050.

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