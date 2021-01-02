За сутки в Литве установлено 1493 новых случая COVID-19

Новых случаев коронавируса за сутки: 1493

Всего за время пандемии зарегистрировано: 145 399

За сутки от коронавируса скончались: 25

Всего за время пандемии от COVID-19 скончались: 1614

Больные, которые скончались по иной причине: 838

За минувшие сутки проверено: 4542 теста

Всего за время пандемии проверено: 1 645 018 тестов

За сутки выздоровели: 225

Выздоровели: 76 700

Еще болеют: 66 244