За сутки в Литве установлено 1433 случая COVID-19, умерли 14 человек

Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии.

По иным причинам скончались шесть зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 262 человека, продолжают болеть 21 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 78 306 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 432 привозных случая.

За минувшие сутки проверено 13 092 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 132 514 тестов.