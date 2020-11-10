За сутки в Литве установлено 1109 случаев коронавируса, скончались 11 человек

По иным причинам скончались четыре зараженных вирусом.

За сутки от COVID-19 в Литве умерли 11 человек, среди них - самая молодая жертва коронавируса за период с начала пандемии.

Представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Юстина Петравичене во вторник информировала BNS, что человек, относившйся к возрастной группе 30-39 лет и имевший сопуствующие заболевания, стал самой молодой жертвой коронавируса за период с начала пандемии.

Этот случай смерти зарегистрирован в Каунасском уезде.

Здесь зарегистрировано еще четыре случая смерти лиц в возрасте 50-99 лет, у которых тоже были сопутствующие заболевания.

Также пять летальных исходов зарегистрировано в Паневежском уезде, умерли люди из возрастной группы 70-99 лет, у которых были сопутствующие заболевания.

Одна смерть зарегистрирована в Тельшяйской уезде - это человек старше 90 лет, у которого были сопутствующие заболевания.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 211 человек.

По иным причинам за сутки скончались четыре зараженных этим вирусом. Таких смертей в общей сложности зарегистрировано 74.

В изоляции сейчас находится 49 тыс. 271 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 12 тыс. 762 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 119 тыс. 422 теста.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Вильнюсском и Шяуляйском уездах.