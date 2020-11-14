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За прошедшие сутки в Литве установлен 1531 новый случай коронавируса, таковы данные Минздрава.
За сутки в Литве установлен 1531 случай коронавируса, скончались 13 человек
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Всего подтверждено: 33 387

Болеют: 25 322

За сутки диагностировали: 1531

Скончались: 266

Больные, которые скончались по иным причинам: 102

Выздоровели: 7697

В изоляции находятся: 97 437

С 1 июня зарегистрированы 443 привозных случая.

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