aA
В Литве до субботнего утра подтвердили 771 случай коронавируса, сообщает правительство.
За сутки в Литве установили 75 новых случаев коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

За 3 апреля установили 75 новых случаев, проверили 2944 образцов. Всего на данный момент проверены 21 376 образцов.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.э

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Во время карантина стала активнее дезинформация: исследование фейковых новостей (48)

"Фармацевтическая промышленность скрывает информацию...

Цены на продукты в Литве меняются: акций стало меньше, цены увеличились (73)

Сайт produktukainos.lt представил отчет о ценах на продукты в...

В Беларуси количество случаев заражения коронавирусом выросло до 351 (9)

По официальным данным Министерства здравоохранения...

Полиция наказала первого нарушителя режима самоизоляции (15)

3 апреля вступили в силу поправки к Кодексу об...

Минздрав Литвы распорядился снизить масштабы тестирования на коронавирус (13)

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что получил от...

TOP новостей

За сутки в Литве установили 75 новых случаев коронавируса  всего 771 (31)

В Литве до субботнего утра подтвердили 771 случай...

Цены на продукты в Литве меняются: акций стало меньше, цены увеличились (73)

Сайт produktukainos.lt представил отчет о ценах на продукты в...

Ночное решение Минздрава Литвы: на выходные сокращено время работы мобильных пунктов (7)

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс в социальной сети...

В ответ на критику посла в связи с ценами на маски Norfa ответила: помогите купить дешевле (40)

Ина Марчюлените, посол Литвы в Китае, на Facebook...

Во время карантина стала активнее дезинформация: исследование фейковых новостей (48)

"Фармацевтическая промышленность скрывает информацию...

|Maža didelių žinių kaina