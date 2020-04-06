За сутки в Литве установили 32 случая коронавируса

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В Литве, по данным на 6 апреля, подтвердили 32 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Всего в Литве зафиксировано 843 случая.
По данным на 8 ч. 6 апреля, в Литве:
Подтверждены: 843
За последние сутки установлено: 32
За последние сутки проверено: 1954
До сих пор проверено: 25 599 образцов
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