По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 23 апреля:
Подтвержденные случаи: 1398
За среду новых случаев: 28
За среду проверено: 6798 образцов
Всего проверено: 83 591 образец
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 19.00 22 апреля:
Количество скончавшихся: 38
Выздоровели: 399 (из них 87 - врачи)
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