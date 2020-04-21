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По данным на 7.00 ч. 21 апреля в понедельник в Литве установили 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав. 298 человек выздоровели.
За сутки в Литве установили 26 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 21 апреля:

Подтвержденные случаи: 1350
За понедельник новых случаев: 26
За понедельник проверено: 4401 образец
Всего проверено: 70 489 образцов
Количество скончавшихся: 37
Выздоровели: 298 (из них 55 - врачи)

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

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Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

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