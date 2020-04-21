За сутки в Литве установили 26 новых случаев коронавируса

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 21 апреля:

Подтвержденные случаи: 1350

За понедельник новых случаев: 26

За понедельник проверено: 4401 образец

Всего проверено: 70 489 образцов

Количество скончавшихся: 37

Выздоровели: 298 (из них 55 - врачи)

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.