За сутки в Литве установили 26 новых случаев коронавируса

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 21 апреля:
Подтвержденные случаи: 1350
За понедельник новых случаев: 26
За понедельник проверено: 4401 образец
Всего проверено: 70 489 образцов
Количество скончавшихся: 37
Выздоровели: 298 (из них 55 - врачи)
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
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