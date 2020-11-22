Из них путь заболевания 138 человек не выяснены.

НЦОЗ сообщает, что за последние сутки от коронавируса скончались 12 человек (всего эта болезнь унесла жизни 386 человек).

Еще трое больных скончались по другим причинам.

Коронавирусом в Литве заболели больше 40 000 человек, 10 000 уже выздоровели.