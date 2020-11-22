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За прошедшие сутки в Литве установили 2307 новых случаев коронавируса, таковы данные, представленные Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ). Это самый большой суточный прирост за время пандемии.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

Из них путь заболевания 138 человек не выяснены.

НЦОЗ сообщает, что за последние сутки от коронавируса скончались 12 человек (всего эта болезнь унесла жизни 386 человек).

Еще трое больных скончались по другим причинам.

Коронавирусом в Литве заболели больше 40 000 человек, 10 000 уже выздоровели.

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