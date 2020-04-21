По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 21 апреля:
Подтвержденные случаи: 1348
За понедельник новых случаев: 22
За понедельник проверено: 4137 образцов
Всего проверено: 70 489 образцов
Количество скончавшихся: 37
Выздоровели: 298 (из них 55 - врачи)
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За сутки в Литве установили 22 новых случая коронавируса (7)
По данным на 7.00 ч. 21 апреля в понедельник в Литве...
Депутатам парламента Литвы - респираторы и перчатки, их помощникам одна одноразовая маска на три недели (11)
31 марта, когда депутаты парламента Литвы собрались на...
Мужчина удивлен поведением пожилых женщин: так карантин будет длиться еще долго (12)
Член Союза стрелков Габриэлюс Э. Клименка в фейсбуке...
Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (141)
20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...
Беларусь: Пасха, не омраченная данными о заболевших Covid-19. Провал попытки вернуть школьников за парты (11)
Министерство здравоохранения рекомендует, но все...