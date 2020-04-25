aA
По данным на 7.00 ч. 25 апреля, в пятницу в Литве установили 16 новых случаев коронавируса. Проверено 7956 образцов, 460 человек выздоровели.
За сутки в Литве установили 16 новых случаев коронавируса
© AFP / Scanpix

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 25 апреля:

Подтвержденные случаи: 1426
За пятницу новых случаев: 16
За пятницу проверени: 7956 образцов
Всего проверено: 98 948 образцов

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 24 апреля:

Количество скончавшихся: 42

Выздоровели: 460 (из них 94 - врачи)

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сбежавшую из больницы носительницу COVID-19 предлагают приговорить к общественным работам (7)

В пятницу Генпрокуратура Литвы передала в суд дело...

Коронавирус: врачи в ужасе от слов Трампа, мусульмане нарушают запреты, Чехия открывает границы (5)

Дональд Трамп всколыхнул медицинское сообщество США...

COVID-19 и экономика Беларуси. Государство в позе страуса (98)

Прогнозировать падение экономики и снижение доходов в...

Клайпедской университетской больнице разрешили возобновить деятельность

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы...

Президент Литвы: Лукашенко не выразил желания получить помощь в связи с коронавирусом (22)

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выразил...

В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек (3)

В пятницу во время пресс-конференции министр...

TOP новостей

В некоторых салонах красоты все места заполнены на месяц вперед  кое-где поднимают цены (6)

С 27 апреля в Литве открываются парикмахерские и салоны...

Владелец ресторана: официанты боятся возвращаться на работу (61)

Несмотря на то, что уличные кафе могут работать уже с...

За сутки в Литве установили 16 новых случаев коронавируса (5)

По данным на 7.00 ч. 25 апреля, в пятницу в Литве установили...

При повороте направо водители забывают о главном: в случае ДТП они будут виноваты

Взаимоуважение и осторожность – основное правило,...

На призыв Национального центра крови откликнулась жена президента: в понедельник сдаст кровь (15)

Супруга президента Литвы Диана Науседене...

|Maža didelių žinių kaina