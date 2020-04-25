За сутки в Литве установили 16 новых случаев коронавируса

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 25 апреля:
Подтвержденные случаи: 1426
За пятницу новых случаев: 16
За пятницу проверени: 7956 образцов
Всего проверено: 98 948 образцов
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 21.00 ч. 24 апреля:
Количество скончавшихся: 42
Выздоровели: 460 (из них 94 - врачи)
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