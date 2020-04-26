aA
Министерство здравоохранения сообщает, что за последние сутки в Литве было зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса.
За сутки в Литве установили 12 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 18.00 ч. 25 апреля:

Подтвержденные случаи: 1438
Новые случаи за последние сутки: 12
Проверено образцов за последние сутки: 5540
Образцов проверено за все время: 104488

Количество смертей: 41

Количество выздоровевших: 467 (из них = 94 медика).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ВОЗ заявила, что переболевших Covid-19 нельзя считать защищенными (3)

Всемирная организация здравоохранения предупредила,...

На улицы Вильнюса выехали автобусы в масках (20)

Работники ЗАО Vilniaus viešasis transportas решили "защитить" от...

Врач оценила статистику заболеваемости коронавирусом: лето у нас может быть более веселым (11)

В Литве растет количество людей, которых проверяют на...

TOP новостей

В некоторых салонах красоты все места заполнены на месяц вперед  кое-где поднимают цены (100)

С 27 апреля в Литве открываются парикмахерские и салоны...

Однозначные суммы выплат из "Содры" удивили жителей Литвы (28)

После введения карантина в Литве уточнили закон о...

В Беларуси в разгар пандемии прошел общереспубликанский субботник. Врачей тоже попросили скинуться (52)

В день, когда в Беларуси зарегистрировали больше всего...

Что надо знать о летней резине: какой должна быть глубина протектора (4)

С начала апреля в Литве официально разрешено менять...

ВОЗ заявила, что переболевших Covid-19 нельзя считать защищенными (3)

Всемирная организация здравоохранения предупредила,...

|Maža didelių žinių kaina