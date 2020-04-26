За сутки в Литве установили 12 новых случаев коронавируса

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Министерство здравоохранения сообщает, что за последние сутки в Литве было зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса.
По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения на 18.00 ч. 25 апреля:
Подтвержденные случаи: 1438
Новые случаи за последние сутки: 12
Проверено образцов за последние сутки: 5540
Образцов проверено за все время: 104488
Количество смертей: 41
Количество выздоровевших: 467 (из них = 94 медика).
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