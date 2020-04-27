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По данным на 7.00 ч. 27 апреля, в воскресенье в Литве установили 11 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.
Между тем 474 человек считается выздоровевшим, скончался 41 человек.
За воскресенье проверено 2287 образцов, всего в Литве проверено 106 775 образцов.
Минздрав отмечает, что в понедельник утром в лабораториях было 63 непроверенных образца.
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