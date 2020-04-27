Между тем 474 человек считается выздоровевшим, скончался 41 человек.

За воскресенье проверено 2287 образцов, всего в Литве проверено 106 775 образцов.

Минздрав отмечает, что в понедельник утром в лабораториях было 63 непроверенных образца.