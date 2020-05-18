За сутки в Литве – три случая смерти от коронавируса

По ее словам, эти три новых случая зарегистрированы с семи часов утра понедельника.
По новейшим данным, в Литве от коронавируса скончались 59 человек. Ранее в понедельник утром сообщалось о 56 жертвах этого вируса.
Главный специалист отдела контроля над инфекционными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене сообщала BNS в воскресенье, что от коронавируса скончался пациент Вильнюсской клинической больнице в микрорайоне Антакальнис.
Этот и другой новый случай, по словам Й. Черешкене, специалисты НЦОЗ прокомментируют позднее на пресс-конференции в понедельник.
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