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Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас сказал, что за сутки в Литве проверено рекордное количество образцов – 2250.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"За прошедшие сутки проверено 2250 образцов (...) 939 – из мобильных пунктов", – сказал LRT Зимницкас, заметив, что это рекордное количество.

По его словам, сейчас образцы исследовали в 8 лабораториях, еще 4 готовят.

Он заверил, что пока реагентов достаточно.

Представитель Министерства здравоохранения Илона Шакене сообщила, что мибильные пункты работают в 10 муниципалитетах Литвы.

ru.DELFI.lt
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