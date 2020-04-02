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Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас сказал, что за сутки в Литве проверено рекордное количество образцов – 2250.
"За прошедшие сутки проверено 2250 образцов (...) 939 – из мобильных пунктов", – сказал LRT Зимницкас, заметив, что это рекордное количество.
По его словам, сейчас образцы исследовали в 8 лабораториях, еще 4 готовят.
Он заверил, что пока реагентов достаточно.
Представитель Министерства здравоохранения Илона Шакене сообщила, что мибильные пункты работают в 10 муниципалитетах Литвы.
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