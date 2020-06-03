За сутки в Литве подтверждены два новых случая коронавируса

Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1260. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 5387 анализов на коронавирус, общее число тестов составляет 315 тыс. 112.