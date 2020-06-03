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На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1684, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждены два новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1260. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 5387 анализов на коронавирус, общее число тестов составляет 315 тыс. 112.

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