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За последние сутки в Литве были подтверждены девять новых случаев коронавируса, общее количество составило 1656, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Продолжают болеть 387 зараженных, выздоровели 1193. От коронавируса скончались 68 человек, еще восемь заболевших скончались по другим причинам.

За сутки в Литве было выполнено 6750 тестов на коронавирус, общее количество проведенных анализов на COVID-19 составляет 287 982.

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