За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса

Продолжают болеть 387 зараженных, выздоровели 1193. От коронавируса скончались 68 человек, еще восемь заболевших скончались по другим причинам.

За сутки в Литве было выполнено 6750 тестов на коронавирус, общее количество проведенных анализов на COVID-19 составляет 287 982.