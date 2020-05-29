За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Все еще больны 370 человек, выздоровели 1216. От коронавируса умерли в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверено 6109 проб на коронавирус, общее их число составляет 294 тыс. 91.