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За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1662, сообщил в понедельник Минздрав.
За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Все еще больны 370 человек, выздоровели 1216. От коронавируса умерли в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверено 6109 проб на коронавирус, общее их число составляет 294 тыс. 91.

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