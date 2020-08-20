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За минувшие сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса и один смертельный исход, общее количество случаев выросло до 2528, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.
За сутки в Литве подтверждены 32 новых случая коронавируса и одна смерть
© DELFI / Andrius Ufartas

В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 3146 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 привозных случаев.

За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 478.

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