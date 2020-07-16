За сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 217 человек, 1593 человека выздоровели. В изоляции находится 107 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 67 завозных случаев.

За сутки проверено 3749 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 472 804.