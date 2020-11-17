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За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 14 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения
За сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев COVID-19 и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Еще шесть зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.

С начала пандемии в Литве установлено 36 тыс. 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались. Еще 117 зараженных скончались по иным причинам.

Продолжают болеть 27 тыс. 897 человек, 8566 – выздоровели.

В изоляции находятся 109 тыс. 697 человек.

С начала июня в стране зарегистрированы 475 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 480 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 200 тыс. 154.

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