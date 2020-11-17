За сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев COVID-19 и 14 смертей

Еще шесть зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.
С начала пандемии в Литве установлено 36 тыс. 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались. Еще 117 зараженных скончались по иным причинам.
Продолжают болеть 27 тыс. 897 человек, 8566 – выздоровели.
В изоляции находятся 109 тыс. 697 человек.
С начала июня в стране зарегистрированы 475 привозных случаев.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 480 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 200 тыс. 154.
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